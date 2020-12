Allan Peiper gaat samenwerken met ervaren nieuwe sportdirecteur bij UAE

UAE, het team uit de Emiraten waar Allan Peiper reeds aan de slag is, kondigt de komst van een nieuwe ploegleider aan. Fabrizio Guidi zal voortaan ook deel uitmaken van de staf. Met zijn ervaring erbij moeten de renners nog beter bijgestaan kunnen worden.

De 48-jarige Italiaan zal in 2021 dus ook fungeren als sportdirecteur bij UAE. In het verleden werkte hij in die functie ook al bij Nippo, Saxo-Tinkoff en meer recent bij EF Pro Cycling. "UAE is een ploeg die ik al lange tijd bewonder. Ik ben trots dat ik zo'n sterk en ambitieus team kan vervoegen met een solide project voor de toekomst", zegt Guidi.

TWEEDE NIEUWE PLOEGLEIDER

Hij staat alvast te trappelen om aan de slag te gaan. "Dit is een belangrijke kans en ik kan niet wachten om mijn energie in dit spannende avontuur te steken." Guidi is de tweede toevoeging aan de staf na het binnenhalen van Fabio Baldato.

Met ook nog de aanwezigheid van iemand als Allan Peiper, die Tadej Pogačar naar de Tourzege loodste, zit het qua omkadering meer dan goed bij UAE.