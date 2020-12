Duitsland verkiest Tourritwinnaar boven Schachmann en Ackermann

Eén ding hebben deze drie renners alvast met mekaar gemeen: ze rijden allen voor Bora-Hansgrohe. In de verkiezing georganiseerd door RadSport en Rennrad gingen de meeste stemmen naar Kämna. Hij kreeg 26,9% van de stemmen achter zijn naam en had dus toch een behoorlijke voorsprong op de 19,2% van Schachmann. Ackermann haalde 16,3%.

Kämna maakte als hardrijder indruk bij de junioren en beloften. In deze jeugdcategorieën werd hij Europees kampioen tijdrijden. Na zijn overstap naar de profs duurde het even tot hij aan de oppervlakte kwam. Eind 2019 ruilde Kämna Sunweb voor Bora-Hansgrohe en zijn nieuwe omgeving stimuleerde hem wel om die extra stap vooruit te zetten.

🏆 Lennard Kämna: German Rider of the Year! 🏆



The readers of Radsport and Rennrad have voted @lennardkaemna the winner of the "Radsportler des Jahres" award.



And it's a podium sweep for BORA - hansgrohe, with @MaxSchachmann in 2nd, and @Ackes171 in 3rd 🥇🥈🥉



📸: Bettini pic.twitter.com/l3I6vHu7X7