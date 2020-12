Fans van gesigneerde shirts van toprenners krijgen mooie kans om trui met waarde binnen te halen

Een gesigneerde trui weggeven: het is iets wat past bij programma's als Vive le Vélo. Die worden aan het eind van het jaar echter niet meer uitgezonden. Velon komt met een oplossing voor wie als eindejaarscadeau een truitje van een toprenner in de bus wil krijgen.

Velon CC houdt immers een wedstrijdje op sociale media. Het geeft een roze trui van Tao Geoghegan Hart, de winnaar van de Giro, weg. De Britse renner van Ineos heeft de trui ook gesigneerd. Voor Geoghegan Hart was het zijn eerste eindzege ooit in een grote ronde.

Een collectorsitem dus, zeker als hij nog meer eindzeges in grote ronden zou veroveren. Veel moet je er ook niet voor doen om kans te maken. Bij Velon vragen ze gewoon op Twitter om hun account te volgen en hun post over de trui van Geoghegan Hart te retween. Ingewikkelde vragen oplossen of iets soortgelijks hoeft niet. Een mooie kans dus voor de geïnteresseerden.