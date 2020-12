Lokale bevolking nog altijd niet warm te krijgen voor Olympische Spelen in 2021

In 2021 gaat België op de Olympische Spelen onder meer in het wielrennen op zoek naar zoveel mogelijk medailles. Het ziet er steeds meer naar uit dat die Spelen wel degelijk zullen doorgaan, wellicht zelfs met publiek. Alleen: in Japan zitten ze er niet op te wachten.

Bij eerdere bevragingen bleek al dat de Japanners liever geen Olympische Spelen in Tokio hadden in 2021. Ondertussen is er wel goed nieuws gekomen over verschillende vaccins. Dat heeft de meningen in het organiserende land nog niet erg veranderd.

AFGELASTING POPULAIRSTE STELLING

Volgens een recente peiling van televisiezender NHK is slechts 27 procent van de Japanners voorstander van het doorgaan van de Olympische Spelen in Tokio in de zomer van 2021. Zo'n 31 percent pleit om de Spelen opnieuw uit te stellen en zo geen enkel risico te nemen op verdere verspreiding van het coronavirus. Liefst 32 procent van de bevolking wil zelfs dat de Spelen definitief worden afgelast.

Wat de wensen van de Japanse burgers ook zijn: naar alle waarschijnlijkheid zullen de wielrenners die mikken op een olympische titel en andere topatleten wel degelijk in Tokio ontvangen worden. Een nieuw uitstel van de Olympische Spelen zou immers een financieel drama betekenen.