Ploegmaat van Victor Campenaerts kan dankzij Japans team carrière verderzetten

Victor Campenaerts blijft gewoon bij Qhubeka, maar dat zit er niet voor elke renner van het huidige NTT in. Qhubeka heeft zijn lijst met renners voor 2021 reeds vervolledigd. Daarop geen spoor van Benjamin Dyball. De Australiër verhuist naar een Japans team.

De inmiddels 31-jarige Dyball begon zijn profcarrière in 2011. Na vijf jaar zette hij wel even een stap terug naar het amateurniveau. Een stage bij Delko blies zijn loopbaan nieuw leven in. In 2020 zette hij dan zelfs voor het eerst de stap naar de WorldTour door van het continentale Sapura naar NTT te gaan.

Onlangs werkte hij in het shirt van NTT de Vuelta nog af. Een verlengd verblijf zat er echter niet in voor hem. Dyball heeft met Team UKYO nu een nieuwe werkgever gevonden. UKYO is een Japanse continentale ploeg die bestaat sinds 2012.

📝 @benjamindyball will continue his career at @Team_UKYO and will aim to show himself in the toughest challenges at the Asian Tour! #YourTalentOurProfession pic.twitter.com/oRlM5DNNGc — SEG Cycling (@SEGcycling) December 15, 2020

Met de Aziatische wielerkalender krijgt Dyball dus weer een nieuwe uitdaging voorgeschoteld na een jaartje bij NTT.