Óscar Sevilla heeft er op zijn 44ste nog altijd zin in en gaat gewoon nog een jaartje door

Er zijn zo van die wielrenners die van geen ophouden weten. Óscar Sevilla is er zeker zo eentje. De Spanjaard amuseert zich nog altijd rot in de koers en ziet dan ook geen reden om er mee op te houden. In 2021 gaat Sevilla gewoon door.

Zijn beste resultaat in een grote ronde is een tweede plaats in de Vuelta. Het is wel al van 2001 geleden dat hij deze uitslag neerzette. Negentien jaar later is Sevilla nog altijd wielrenner en dat zal dus zeker nog een jaar langer zo blijven. In een filmpje op Instagram kondigde hij zijn contractverlenging bij Medellín aan. Het gaat dus al zijn vijfde opeenvolgende seizoen worden bij de Colombiaanse continentale formatie. Uitkijken dus wat hij volgend jaar nog in de tank heeft. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Team Medellín (@team_medellin) Want Sevilla beperkt zich heus niet tot zomaar meerijden. Dit jaar werd hij zowaar nog derde in de Ronde van San Juan. De enigen die voor hem eindigden waren... Remco Evenepoel en Filippo Ganna.