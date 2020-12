Trentin laat er geen enkele twijfel over bestaan en schetst problematiek nog eens: "Veiligheid moet prioriteit zijn in '21"

Matteo Trentin is één van de renners die aangesteld zijn om de verzuchtingen van het peloton qua veiligheid mee te geven. Het is al langer een item in het wielrennen, maar nu is er vanuit het kamp van de renners wel een uitdrukkelijke wens dat er iets verandert.

"De veiligheid moet de prioriteit zijn in 2021", stelt Trentin in La Gazzetto dello Sport. "We hebben verschillende voorstellen gedaan en zijn op de goede weg. De regels zijn oud en zijn nooit veranderd ondanks de evolutie in het wielrennen."

BETER GEREGELD IN ANDERE SPORTEN

De wielersport is zo niet bepaald een mooi voorbeeld. "In andere sporten zoals de Formule 1, de Moto GP en zelfs het schaatsen is het beter geregeld dan het bij ons al is geweest. We willen het gebruik van dranghekken herzien. Bij hen zijn barrières op zo'n manier geïnstalleerd dat je je niet blesseert als je die raakt. Je mag die niet enkel gebruiken om ons van de toeschouwers te scheiden."

Al komt er wel meer kijken bij het veilig organiseren van een wielerwedstrijd dan enkel de dranghekken. "Er zijn ook problemen met auto's en motoren tijdens koersen. Er zijn er te veel en ze halen ons te snel in en komen te dichtbij."