Van Vleuten wil steeds buiten comfortzone gaan en gaat zelfs duiken: "Ben helemaal niet verslaafd aan de fiets"

Van Annemiek van Vleuten hebben we al heel wat straffe toeren gezien. Een solo van 100 kilometer of een medaille pakken met een gebroken pols op het WK bijvoorbeeld. Of ellenlange trainingstochten. Recent vielen vooral beelden op waarop te zien was hoe ze was gaan duiken.

Dat deed ze op vakantie in Curaçao. In zo'n periode beult ze zich net niet af op de fiets. "Als ik op vakantie gaan, ga mensen altijd mdat ik met de fiets rijd. Dit jaar was het de eerste keer in 12 jaar dat ik met de fiets gereden heb. Gewoon omdat met de mountainbike Curaçao een beetje wou verkennen. Ik ben helemaal niet verslaafd aan de fiets", vertelt Van Vleuten aan VeloNews. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Annemiek van Vleuten (@annemiekvanvleuten) Ze is een topper in het wielrennen, maar nog veel meer dan dat alleen. "Ik zie drie weken vakantie als een kans om andere dingen te doen. Dus ga ik duiken of wandelen." Zwaar pakken vooraleer ze op vakantie gaat, doet Van Vleuten ook niet. "Meestal neem ik enkel een rugzak met maximum 5-6 kilo met mij mee." Buiten haar comfortzone treden is het mantra van de Nederlandse topwielrenster. "Dat is ook een beetje waarom ik getekend heb bij Movistar. Ik heb bij een Nederlands team gezeten, bij een Australisch team. Het is tijd voor een nieuwe uitdaging en om opnieuw buiten mijn comfortzone te gaan."