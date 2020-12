Patrick Lefevere blikt zeer tevreden terug op 2020: "Het jaar opnieuw als meest succesvolle ploeg afgesloten"

Patrick Lefevere kan terugkijken op een zeer goed 2020 voor Deceuninck-Quick-Step. Zo heeft de ploeg nu de wereldkampioen in haar rangen, wonnen ze de groene trui in de Tour en deden ze lang mee voor eindwinst in de Giro.

Patrick Lefevere gaf zelf meer uitleg over het voorbije seizoen op de officiële website van Deceuninck-Quick-Step. "We kenden een zeer goede start van 2020, maar dan kwam de lockdown en we wisten niet hoe lang het ging duren. Het was hard voor de renners, omdat er enkele waren die niet buiten konden trainen, maar we hebben voor ze gezorgd en ze kwamen er sterker uit", aldus Lefevere.

Er was ook heel wat pech voor de Belgische wielerformatie. "Jakobsen, Lampaert, Lampaert en Evenepoel vielen allemaal weg en Stybar moest de Tour de France verlaten nog voor die was begonnen. Het was niet gemakkelijk, maar we mogen trots zijn op de spirit die door iedereen is getoond."

Ondanks de blessures kende Deceuninck-Quick-Step dus een geweldig seizoen. "De Tour was geweldig met ritwinst en de tijdelijke gele trui voor Alaphilippe en daarnaast won Bennett het groen. De zege in Parijs was de kers op de taart."

"Daarnaast was er ook de wereldtitel van Alaphilippe en ook de geweldige koers van João Almeida in de Giro was een hartverwarmend moment. We moesten in de Giro veranderen van plan omdat Remco er niet meer bij was, maar het team reed geweldig."

Lefevere blikt dus terug op een zeer goed seizoen. "39 overwinningen, 40 met die in Imola bij, Kuurne-Brussel-Kuurne, drie dagen in het geel, de groene trui, 15 dagen in de roze trui, Brabantse Pijl, Brugge-De Panne, verschillende nationale titels en de regenboogtrui. Het werd een zeer goed seizoen waarbij we onze mentaliteit en DNA hebben laten zien en het jaar opnieuw als meest succesvolle ploeg hebben afgesloten."