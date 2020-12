Persoonlijke trainer legt uit waarom het belangrijk is voor Wout van Aert om lange trainingstochten te doen: "Dan is het niet lang meer tot het openingsweekend op de weg"

Wout van Aert heeft voorlopig nog geen veldrit kunnen winnen dit seizoen. Het valt op dat onze landgenoot daarnaast lange trainingstochten doet, maar Marc Lamberts, zijn persoonlijke trainer, legt uit waarom.

Zo vertelt Marc Lamberts bij Sporza dat lange trainingstochten belangrijk zijn. "De uitdaging is om in orde te zijn op het WK, maar ook na het WK fysiek nog in orde te zijn. Als je nu en in januari te veel gaat crossen, raakt het lichaam gewoon aan die korte inspanningen", legt Lamberts uit.

"Na het WK duurt het ook niet lang meer voor het openingsweekend op de weg op het programma staat. De lange trainingstochten moeten er voor dat de basisconditie in februari goed zal zijn", aldus de persoonlijke trainer.