📷 Van Avermaet en Naesen stellen opvallende tenue voor van AG2R Citroën Team

AG2R Citroën Team heeft enkele mooie namen binnengehaald voor komend seizoen. Zo zal Greg Van Avermaet bij de Franse wielerformatie aan de slag gaan, maar ook Bob Jungels rijdt vanaf volgend seizoen voor de wielerploeg.

Deze ochtend heeft de ploeg haar nieuwe tenue voorgesteld voor komend seizoen en er zijn toch wel wat wijzigingen in vergelijking met de tenue van AG2R La Mondiale. De broek is wel hetzelfde gebleven, maar het truitje is veranderd zoals u hieronder kan zien.

