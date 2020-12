Geen BK voor jonge veldrijders op 10/01 en open vraag of er alternatief komt: "Genoodzaakt die beslissing te nemen"

Woensdag werd bevestigd wat al lang in de lucht hing: op het BK veldrijden op 10 januari in Meulebeke zullen de jeugdcategorieën niet kunnen crossen voor de Belgische titel. Die eer is enkel weggelegd voor de elite. Met Massimo Van Lancker spraken we over die beslissing.

Van Lancker is Sporttechnisch Coördinator Competitiesport bij Cycling Vlaanderen, dat ook vertegenwoordigd is in de Interfederale Coördinatiecel. Die bevestigde dat het BK in Meulebeke zal plaatsvinden zonder jeugdwedstrijden. "De overheid had eigenlijk al beslist dat er voor een periode tot 15 januari geen jeugdwedstrijden gehouden konden worden", schetst Van Lancker de omstandigheden.

HOOP OP VERSOEPELING TEVERGEEFS

Zo lang mogelijk werd de optie van een BK met jeugd nog open gehouden. "We hebben daar als federatie een afwachtende rol in gespeeld en tot 15 december gekeken wat het zou worden. We hoopten dat er beslist kon worden om sneller te versoepelen richting het BK. Gezien de huidige situatie zal er geen versoepeling komen en waren we genoodzaakt om die beslissing te nemen."

WEGKAMPIOENSCHAPPEN ALS VOORBEELD

Mogelijk komt er nog een BK voor de jeugd op een alternatieve datum en locatie. Hoe liggen de kansen wat dat betreft? "Het BK is in handen van Belgian Cycling. Dat zal alles doen wat mogelijk is. Dat heb je ook gezien bij de wegkampioenschappen. Daar hebben ze ook alles op alles gezet en zijn er op een heel mooie manier in geslaagd om jeugdkampioenschappen te houden."

In het overleg met Belgian Cycling heeft Cycling Vlaanderen alvast nog geen specifieke alternatieve datum of locatie opgevangen. "Ik denk dat het nog te vroeg is om daarover te communiceren of daar antwoord op te bieden."