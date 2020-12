José De Cauwer waarschuwt: "Ik vergelijk Evenepoel niet met Merckx, maar laat ons Uijtdebroeks ook niet vergelijken aub"

José De Cauwer zit al jarenlang in de wielerwereld en heeft al veel jonge talenten zien komen en gaan. Bij Evenepoel kijkt hij ook vol bewondering naar de progressie die zo'n jonge renner maakt. Maar hij hoopt dat de lat niet standaard zo hoog ligt.

Want het volgende grote talent is Cian Uijtdebroeks, meermaals in eenzelfde zin vergeleken met Evenepoel. En Evenepoel wordt op zijn beurt dan vergeleken met Eddy Merckx. Waar houdt het op? "Ik zou Remco niet te snel in dezelfde zin noemen dan Eddy Merckx. En Cian met Remco vergelijken zou ik ook niet doen, dat is levensgevaarlijk en je legt onnodig veel druk op die jongen", vertelt José De Cauwer bij Sporza.

De Cauwer ziet een bepaalde evolutie omtrent het verwachtingspatroon dat wielerfans hebben van jonge renners. "Remco heeft een bepaalde standaard neergezet. Quinn Simmons is zo'n jongen die wereldkampioen bij de junioren is geworden en de beloftes heeft overgeslagen maar nog niet direct koersen wint. Als hij na een zware, lastige koers mee vooraan ronddraait, heeft zo'n jongen eigenlijk wel een heel degelijke koers gereden", vindt de ex-bondscoach.