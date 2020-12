Na Rebellin, ook Francisco Mancebo blijft koersen zijn oude dag

Kent u Francisco Mancebo nog? Mancebo is een 44-jarige Spanjaard die in het verleden heel wat ereplaatsen verzamelde in het kleine en grote rondewerk. Maar de Spanjaard koerst nog altijd en zal er in 2021 nog een jaartje bijdoen.

Mancebo begon zijn carrière bij Banesto, wat dan later iBanesto werd. Van daar ging het naar Illes Balears en Caisse d'Epargne. Sindsdien ging het bergaf met de carrière van de Spanjaard. Zijn naam werd genoemd in het toen grootschalige dopingonderzoek Operacion Puerto en kwam niet meer aan de bak op het hoogste niveau. Sindsdien is hij met Matric Powertag al aan zijn 11e ploeg toe sinds 2007.

2021 brengt geen 12e ploeg voor Mancebo. Niet omdat hij stopt met wielrennen, wel omdat hij een jaartje heeft verlengd bij Matrix Powertag. In 2021 zal hij zijn derde seizoen aanvatten bij de Spaanse continentale ploeg.

Mancebo stond in 2004 op het podium in de Ronde van Spanje en behaalde in totaal 7 top-10 noteringen in een eindklassment van een grote ronde. In zijn carrière heeft hij 15 koersen gewonnen, waaronder het Spaans kampioenschap en een etappe inde Vuelta van 2005. ZIjn laatste overwinning dateert van 2016 toen hij in Canada de 5e etappe van de Tour of Alberta won.