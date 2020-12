Shirin Van Anrooij zit na haar val in Tabor en bijhorende operaties weer op de rollen: "Dan kan het echte herstel starten"

Eindelijk weer wat fietsplezier voor Shirin van Anrooij. Het is alleszins plezanter dan ziekenhuisbezoeken en het is haar zeker gegund. Zowel haar ploeg als de renster zelf postten een foto waaruit blijkt dat ze weer op de rollen rijdt.

Het zijn heftige weken geweest voor Van Anrooij sinds haar valpartij in de Wereldbekermanche in Tabor. In Tsjechië werd ze geopereerd aan de diepe wonde in haar arm en ook in België waren er nadien enkele ziekenhuisbezoeken om haar situatie te monitoren.

Look who's back on the rollers for a first easy ride after her Tabor injuries 😍 pic.twitter.com/JljD7OlhSw — Telenet Baloise Lions (@Telenet_Baloise) December 16, 2020

"Kijk eens wie er terug op de rollen zit voor een eerste makkelijk ritje na de in Tabor opgelopen blessures", staat te lezen in een tweet van Telenet-Baloise, met bijhorende foto bij waarop Van Anrooij zichtbaar blij is dat ze weer aan enige vorm van fietsen kan doen.

Dezelfde foto zette Van Anrooij zelf ook op Instagram. "Zo spannend om opnieuw op de rollen te rijden!" Er is wel nog verband aan haar rechterarm die wijst op de operaties die ze heeft moeten ondergaan. In principe worden vandaag de hechtingen verwijderd. "Dan kan het echte herstel starten", zegt Van Anrooij.