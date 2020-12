📷 Ook Bora-Hansgrohe stelt nieuwe truitjes voor: lichtere tinten voor Sagan & co

Photo credit: © BORA - hansgrohe / Sportful / Chiara Redaschi. Bora-Hansgrohe komt net zoal verschillende andere ploegen ook met zijn nieuwe outfit voor 2021. Vooral de lichtere tinten vallen op, met een grotendeels wit shirt.

Bora-Hansgrohe gaat er al een aantal jaren prat op de kleuren zwart, wit en verschillende types groen in zijn tenues te verwerken. In 2021 zal niet zwart of groen plaats bovenaan en in het midden van het shirt innemen, maar wel het wit.

Met daaronder dan het groen en de shorts zijn in het zwart. Ook de naam van de ploeg is in het groen en zwart. De mouwen zijn wit. Bora-Hansgrohe werkt al meerdere jaren samen met Sportful voor het ontwerpen van de wedstrijdkledij.