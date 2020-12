Ereplaats voor Lotte Kopecky op Sportgala, Emma Meesseman is Sportvrouw van het Jaar

Winnares van de Kristallen Fiets en de Flandrienne van het Jaar is Lotte Kopecky al. Sportvrouw van het Jaar, dat is een prijs die toch naar een andere topsportster gaat. Basketbalspeelster Emma Meesseman was de beste atlete uit België in het jaar 2020.

Meesseman was de favoriete om Sportvrouw van het Jaar te worden en haalde die prijs ook binnen. Meesseman is uitgegroeid tot absolute sterkhoudster bji de Belgian Cats en behaalde met haar ploeg Washington de titel in de WNBA. Met Julie Allemand werd nog een andere basketbalspeelster tweede. DECEUNINCK-QUICK.STEP GEEN PLOEG VAN HET JAAR De derde plaats was voor Lotte Kopecky, die zo toch ook wel gewaardeerd werd voor haar Belgische titel en haar ritzege in de Giro bij de vrouwen. Er was overigens nog een andere categorie waarin het basketbal het haalde van het wielrennen. De Belgian Cats werden de Ploeg van het Jaar. Ook Deceuninck-Quick.Step behoorde tot de genomineerden. Daarmee was de kous nog niet af voor liefhebbers van het basketbal, want Philip Mestdagh werd ook Coach van het Jaar.