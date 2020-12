Michel Wuyts verwacht fantastische cross in Namen met alle grote namen: "Vergelijk het met Nys-Albert-Stybar"

Michel Wuyts zal zondag het commentaar voorzien bij een van de meest interessante crossen op de kalender in Namen. Maar niet alleen het parcours is interessant in Namen, ook het deelnemersveld oogt indrukwekkend.

Want voor de eerste keer zullen Wout van Aert en Mathieu van der Poel samen aan de start van een cross staan dit seizoen. Doe daar nog eens een goede Tom Pidcock bij, samen met usual suspects Iserbyt en Aerts, en je weet dat het een heel interessante cross zal worden. Dat vindt Wutys ook. "Ik kan niet wachten om commentaar te geven, het wordt misschien wel de meest aantrekkelijke confrontatie van het jaar", klinkt het op de website van Sporza. Dat er zoveel echte toppers opstaan in het veld, dat is alleen maar goed voor de spankracht. "Ik vergelijk het een beetje met de situatie van 2009. Toen was het de eerste editie van de Citadelcross en kon je met Nys-Albert en Stybar niet zeggen wie zou winnen, dat kan je nu ook niet", besluit de commentator.