Anna van der Breggen is verkozen beste Nederlandse wielrenster

In het vrouwenwielrennen stond er dit jaar geen maat op Anna van der Breggen. De Nederlandse is daarom beloond met de titel van beste Nederlandse wielrenster van het jaar, voor de 4e keer al.

Niet Van der Breggen, wel Annemiek van Vleuten begon als een speer aan het seizoen en ze won de eerste 5 races waar ze aan deelnam waaronder Strade Bianche.

Maar vanaf het Nederlands kampioenschap, dat gewonnen werd door Van der Breggen voor Van Vleuten, nam Van der Breggen over. De renster van Boels-Dolmans was daarna ook nog de beste in de Giro Rosa én ze behaalde een dubbel op het WK want ze pakte goud op de wegrit en de tijdrit. Ook de Waalse Pijl was een prooi voor Van der Breggen, al voor de 6e keer in haar carrière.

Van der Breggen won de trofee van beste Nederlandse wielrenster eerder al in 2015, 2016 en 2018. Vorig jaar ging Annemiek van Vleuten met de prijs lopen, dit jaar werd ze tweede.