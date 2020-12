Wout van Aert komt terug op sprintincident met Sagan in de Tour: "There was no f*cking line"

In het VTM-programma 'Wout, waar een wil is' volgde een cameraploeg de prestaties van Wout van Aert en Jumbo-Visma het afgelopen wielerseizoen. In deel twee dat donderdagavond werd uitgezonden, ging een groot deel over de Tour de France.

Een Tour de France waarin Wout van Aert twee etappes kon wegkapen maar "met een beetje geluk waren dat er zeven", klinkt het bij de ploegleiding.

We zien hoe Van Aert gerespecteerd wordt binnen het team en dat ook kopman Primoz Roglic onder de indruk is van zijn Belgische ploegmaat.

Clash met Sagan

In de 11e etappe besluit Van Aert om mee te sprinten. Hij komt redelijk vroeg op kop en krijgt dan een elleboog in zijn zij van Peter Sagan. Van Aert reageerde furieus. "Wat is er gebeurd?", vroeg Tom Dumoulin meteen na afloop van de etappe.

"Hij hier", verwees Van Aert naar Sagan die enkele meters voor hem stond. "Ik reed op mijn lijn zei hij tegen mij. Er was no f*cking line voor hem", brieste Van Aert op de rollen.

"Ik kwam wat te vroeg op kop dus had sowieso niet gewonnen, dacht ik toen. Maar achteraf zag ik pas hoe close het was en dan denk ik dat ik wel had kunnen zonder die duw van Sagan", vertelt een gekalmeerde Van Aert in het studio-interview achteraf in het programma.

Roglic

Verder in de aflevering zien we de grote teleurstelling van Primoz Roglic wanneer hij de Tour de France verliest in de tijdrit op de voorlaatste dag. U kan alles herbekijken via VTM GO.