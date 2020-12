Grote concurrent van Jumbo-Visma wil Wout van Aert strikken in 2022

Wout van Aert en Jumbo-Visma, het lijkt de ideale 'match'. Hoe lang gaat dat nog duren? Dat is dan weer een andere vraag. Er is immers een wel erg grote kaper op de kust: Team Ineos, de grote concurrent van Jumbo-Visma in het groterondewerk.

Voor het eerst in jaren werd Ineos in 2020 door een ploeg voorbijgestoken qua niveau in de grote ronden. Het is Jumbo-Visma dat hierin slaagde en wel op een manier die leek op hoe Ineos en voordien Sky het deden. Een overstap van het ene naar het andere team: dat zou dus voer voor discussie opleveren.

Het is alleszins wat ze bij Ineos voor ogen hebben: het Britse topteam wil in 2022 Wout van Aert binnenhalen. Dat melden Het Laatste Nieuws en WielerFlits. Van Aert heeft nog een contract bij Jumbo-Visma tot het einde van 2021.

AL GESPREKKEN AAN DE GANG

Volgend jaar moet de Sportman van het Jaar dus beslissen of hij zijn overeenkomst wil verlengen of naar een ander team gaat. Wout van Aert zou zelfs al gesprekken voeren met Ineos. Een verhaal dat zeker de moeite waard is om verder op te volgen.