Nederlandse ex-prof zou weer beginnen met koersen maar bedacht zich: "Ik kwam erachter dat ik die tijd wel heb gehad"

Voormalige profrenners die nadenken over een comeback: het komt wel vaker voor. Tom Boonen deed het, maar die plannen vielen door corona vanzelf in het water. Bij Johnny Hoogerland was het allemaal al een stuk concreter. De Nederlander bedacht zich alsnog.

Hoogerland vertelt bij In De Leiderstrui over de intenties die hij had om terug te keren naar het professionele wielrennen. "Eerlijk gezegd had ik al ja gezegd tegen een nieuwe semi- professionele wielerploeg uit de regio hier. Ze dubben nog over een juiste teamnaam. Vanaf januari willen ze starten."

Mét ook Hoogerland, was dus de bedoeling. "Ik ben fit en zag koersen wel weer zitten. Totdat ik er over na begon te denken. Om de twee weken weer dat rugnummer opspelden. Het reizen naar de wedstrijden toe. De stress. Ik kwam erachter dat ik die tijd wel gehad heb. Waarom zou ik dat nog doen? Waarom mij weer in allerlei bochten wringen? Ik doe het toch niet."

GEEN ZIN IN ROL ALS PLOEGLEIDER

Misschien dan in de volgwagen gaan zitten als ploegleider? "Dat is helemaal niets voor mij. In een auto achter de renners aanhobbelen. Ik ben trouwens snel wagenziek, dat schiet dus ook niet op. Ik heb respect voor oud-renners én ploegleiders die het wel doen hoor. Maar zo’n taak is niet aan mij besteed."