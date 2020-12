Tim Merlier en Harm Vanhoucke doen mee aan Challenge of Stars op 'Boxing Day'

Tim Merlier en Harm Vanhoucke hebben nog wel zin om zich in 2020 nog eens te 'smijten' op de fiets. Op de rollen meer bepaald, tijdens de Challenge of Stars. Dit virtuele wielertoernooi keert binnenkort terug voor zijn tweede editie.

Vorig jaard werd voor het eerst de Challenge of Stars gehouden: grote namen die in een apart klim-en sprinttoernooi korte virtuele duels met mekaar aangaan. Volgens het knock-out systeem: de winnaar gaat telkens een ronde verder. Thomas De Gendt verloor toen de finale van het klimtoernooi van Ciccone, Fabio Jakobsen werd de winnaar van het sprinttoernooi.

De deelnemerslijst van de nieuwe Challenge of Stars is bekendgemaakt. Bij de sprinters natuurlijk geen Jakobsen vanwege de gekende omstandigheden, maar wel Tim Merlier. De voormalige Belgische kampioen gaat het opnemen tegen Ackermann, Bennett, Démare, Ewan, Modolo, Pedersen en Swift.

KOERSEN OP TWEEDE KERSTDAG

Ook in het toernooi voor de klimmers is er een Belgische deelnemer met Harm Vanhoucke. Zijn opponenten zijn Almeida, titelverdediger Ciccone, Geoghegan Hart, Mollema, Roglič, Tejada en Zwiehoff. De Challenge of Stars gaat door op 26 december, tweede kerstdag dus, wat ze in voetbaltermen 'Boxing Day' zouden noemen.