🎥 Dylan Teuns rijdt volgend jaar in het rood in plaats van in het oranje, zeer apart design bij B&B Hotels

Een aantal wielerteams heeft al hun nieuw shirt voorgesteld. Dat doen nu ook Bahrein, waar Dylan Teuns in de ploeg rijdt, en B&B. Bij Bahrein valt de verandering van de voornaamste kleur op. Bij B&B houden ze vast aan hun kleuren, maar komen ze toch ook met een bijzondere outfit.

Met een filmpje op sociale media stelt het Bahrein voor 2021 zich aan het publiek voor. Niet langer met de naam Bahrein McLaren, maar wel als Bahrein Victorious. Door het weggaan van McLaren is ook afscheid genomen van het oranje als voornaamste kleur. Volgend jaar rijdt de ploeg met shirts in het rood, een kleur die ook al wel aanwezig was in het tenue van dit jaar. De shorts zijn dan weer in het zwart.

Bij B&B Hotels hebben ze hun nieuwe outfit eveneens via een filmpje uit de doeken gedaan. Die ploeg zullen we nog wel herkennen aan hun groene en zwarte kleur. Toch is de outfit voor 2021 iets heel speciaals. Het heeft meer iets weg van een kunstwerk, met patronen die door mekaar lopen.

Dat allemaal met dank aan ontwerper Franz-Renan Joly. Toch iets speciaals, deze shirts. Uitkijken of de renners die deze dragen ook tot buitengewone prestaties in staat zullen zijn.