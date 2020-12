🎥 Rookie van Deceuninck-Quick.Step bespreekt zijn groterondedebuut en onvergetelijke laatste bergrit

In totaal had Deceuninck-Quick.Step vier rookie's in zijn rangen. Gezien zijn nationale tijdrittitel bij de elite, was het wel zeker dat Ian Garrison klaar was voor het grote werk. Hij maakte in zijn eerste jaar als prof dan ook meteen zijn debuut in een grote ronde.

Op het YouTube-kanaal van Deceuninck-Quick.Step blikt Garrison terug op zijn eerste jaar als prof. "Ik heb een brede waaier aan ervaringen opgedaan", zegt Garrison. Kunnen deelnemen aan een grote ronde was helemaal de max. "Ik had geluk dat ik een plekje kreeg in het team. Dit te kunnen doen in mijn eerste jaar en te leren met mijn ogen, was heel leuk." Die eerste grote ronde was de Vuelta. Het was met een enigszins opmerkelijke samenstellling dat Deceuninck-Quick.Step daar aan de start stond. "We hadden een mix van jeugd met ervaren mannen zoals Mørkøv, Štybar en Sam Bennett." Garrison komt ook nog eens terug op het ondertussen reeds veelbesproken verhaal op het einde van de Vuelta. In de voorlaatste etappe, de laatste bergrit, kwam Garrison al bijzonder snel alleen te zitten. Hij zette toch door, reed een hele dag helemaal alleen en kwam alsnog op tijd binnen.