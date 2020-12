🎥 Team Ineos Grenadiers heeft een mooie verrassing voor haar fans: "Bedankt voor alle steun dit jaar"

Team Ineos Grenadiers laat de verrassing zelf zien in een filmpje die de Britse wielerformatie op Twitter heeft gepost. Zo zijn onder meer Ganna, Geraint Thomas en Carapaz te zien. "Bedankt om ons dit jaar te steunen. Het betekent veel voor ons", vertelde de renners.

Een mooie verrassing dus voor de fans, maar ook Carapaz zelf werd verrast. De jongen die hij heeft opgebeld, zong namelijk een liedje voor de Ecuadoriaan. "Jij bent diegene die mij een verrassing heeft gegeven", aldus Carapaz.

In a year like no other, we just wanted to say ‘thank you’



Merry Christmas from the @INEOSGrenadiers 🎄 pic.twitter.com/b205M2bfhZ