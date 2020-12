Bij Trek-Segafredo geloven ze in Italiaanse bergkoning van de Giro 2019: "Hij wordt de leider in een grote ronde"

Giulio Ciccone kende een minder seizoen in 2020 door onder meer het coronavirus, maar in 2019 maakte de Italiaan wel heel wat indruk. In 2021 zal hij dan ook een kans krijgen als kopman in een grote ronde.

Door een coronabesmetting kwam Ciccone weinig in het stuk voor in 2020 en dus kon hij niet op het elan verder gaan van 2019, want toen maakte de Italiaanse klimmer heel wat indruk. Hij won in dat jaar onder meer een rit en het bergklassement in de Giro en hij mocht enkele dagen de gele trui dragen in de Tour de France.

Volgens Luca Guercilena, de manager van Trek-Segafredo, is de tijd rijp voor Ciccone om een nieuwe stap te zetten in zijn carrière. "Hij zal zeker een grote ronde krijgen om zich te testen en om te zien wat hij als leider kan doen over drie weken. We gaan nog bespreken welke grote ronde het beste bij hem zal passen als kopman", vertelde de manager bij Rai Radiocorsa.