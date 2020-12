Officieel: Bahrain-Victorious heeft nieuwe renner beet en schrijft daarmee geschiedenis

Ahmed Madan heeft geschiedenis geschreven. Madan is namelijk de eerste Bahreiner ooit die te zien zal zijn in het profpeloton. De 20-jarige renner heeft een contract getekend bij Bahrain-Victorious voor de komende twee seizoenen.

Madan kwam hiervoor uit voor de opleidingsploeg van Bahrain-Victorious (Bahrain Cycling Academy). Bij de wielerformatie zal Madan onder meer een ploegmaat worden van onze landgenoot Dylan Teuns.

We are proud to announce the signing of the first Bahraini UCI WouldTour cyclist!



Welcome to the team @ahmed34_44#RideAsOne#TeamBahrainVictorioushttps://t.co/yW7GDibdQz