Quinten Hermans blij met zijn eerste podiumplaats van het seizoen: "De versnelling van van der Poel deed pijn, maar dit geeft mij vertrouwen"

Quinten Hermans reed een sterke wedstrijd in Essen. Hij werd namelijk tweede in de Ethias Cross op enkele seconden van de Nederlandse winnaar Mathieu van der Poel. Het was de eerste podiumplaats van het seizoen voor Hermans.

Op de officiële website van Tormans CX Team gaf Hermans meer uitleg over zijn eerste podiumplaats. "De podiumplaatsen zijn zeer begeerd deze winter. Het deelnemersveld beloofde opnieuw een gevecht, maar ik ben blij dat ik voor de eerste keer dit seizoen een podiumplaats kon halen", aldus Hermans. Hermans kreeg het moeilijk wanneer van der Poel besloot om te versnellen. "De versnelling van van der Poel deed pijn, maar ik zag de andere renners fouten maken. Dit geeft mij vertrouwen. Ik boek vooruitgang en ik ben er eindelijk in geslaagd om te realiseren wat ik wil bereiken."