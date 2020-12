Egan Bernal blijft voorzichtig maar heeft eindelijk nog eens goed nieuws

Het verhaal van Egan Bernal geeft nog maar eens aan hoe het kan verkeren in de sport. In 2019 won hij als 22-jarige de Ronde van Frankrijk. De verwachtingen waren hoog voor 2020, maar dat werd zijn jaar niet, voornamelijk door rugklachten.

In een interview voor het Ministerie van Sport in Bolívar kwam Bernal er nog eens op terug. "2020 heeft me net als iedereen veel geleerd. Ik kijk super gefocust uit naar 2021 en wil beetje bij beetje vooruitgaan. Alles zal afhangen van mijn rugblessure."

Die deed hem uit de Ronde van Frankrijk stappen en ook bezorgde hem ook nadien nog last. Stilaan bevindt Bernal zich wel weer op de juiste weg. "Het herstel gaat goed, maar je moet met de voeten op de grond blijven. Het hangt er van af hoe het evolueert."

ANDERE INSPANNINGEN

Bernal moet in ieder geval al minder pjin verdragen dan voordien. Toch wil hij nog niet te euforisch doen. "De ontsteking is minder geworden. Ik kan nu fietsen zonder pijn, maar in wedstrijden lever je heel andere inspanningen. Je moet geduldig blijven."