Lefevere haalt quote aan waar hij volledig achter staat: "Ik weet dit al een lange tijd"

Reeds verschillende jaren op rij staat Patrick Lefevere aan het hoofd van de wielerploeg die doorheen het jaar de meeste overwinningen boekt. Lefevere is een man van de koers, maar tegelijkertijd natuurlijk een zakenman. Dat moet wel in zijn functie van CEO.

Op Twitter haalt hij een citaat aan over hoe je succes kan boeken. "De grootste dingen in zaken worden nooit verwezenlijkt door één bepaald persoon. Ze worden verwezenlijkt door een team van mensen", zo klinken de quotes.

So true and I know this for a long time @deceuninck_qst #thewolfpack pic.twitter.com/kxsmSshqDF