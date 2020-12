Renner van Ineos-Grenadiers geveld met COVD-19

Luke Rowe heeft zich ontpopt to wegkapitein bij Ineos-Grenatiers en een naarstige werker. Een veelwinnaar is hij niet, al kan hij zijn plan wel trekken tijdens de Vlaamse klassiekers. Hij maakt ook deel uit van de Tour-ploeg sinds 2020.

Rowe liet zelf op Twitter weten dat hij besmet was. "Ik heb covid, gelukkig 2021 allemaal. Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar, smerige beestje", was het bericht van de Welshman.

Covid got me! See ya in 2021 ladies and gents. Merry Christmas & a Happy New Year ya filthy animals !!! 🎄