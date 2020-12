Wim 'Rode Lantaarn' Vansevenant wordt 49 jaar

Ex-wielrenner Wim Vansevenant wordt op 23 december 49 jaar. Vansevenant won in zijn carrière niet veel koersen en was vooral een werker binnen de ploeg. Al kennen we hem vooral van een andere prestatie.

Want als we bij de redactie de naam Wim Vansevenant horen, denken we vooral aan de rode lantaarn in de Ronde van Frankrijk. Vansevenant werd maar liefst driemaal laatste in de Tour de France. Daarmee is hij tevens recordhouder.

"Tijdens de Tour van 2006 eindigde ik uit pure miserie laatste, maar in 2007 en 2008 liet ik me bewust uitzakkené, vertelde Vansevenant over zijn wel heel speciale doel in de Tour. "In Parijs moest zelfs extra in de remmen om achter Eisel te blijven. Ik kon het me niet veroorloven om drie weken af te zien en dan alles uit handen te geven in de laatste anderhalve kilometer", klonk het.

Na zijn wielercarrière heeft Vansevenant de boerderij van zijn ouders overgenomen. Zijn zoon Mauri koerst ook, niet bij Lotto-Soudal maar wel bij Deceuninck-Quick.Step.