Joop Zoetemelk kan door handkwetsuur geen balpen vasthouden: "Ik wil vrolijk zijn, maar dat is niet gemakkelijk"

Joop Zoetemelk heeft al vrolijkere kerstperiodes meegemaakt. De kwetsuur aan zijn rechterhand bleef maar aanslepen. De Nederlander liet eerder al uitschijnen niet te weten of zijn hand volledig gaat herstellen. Ook de laatste weken van 2020 bieden weinig beterschap.

De Tourwinnaaar van 1980 heeft daardoor ook moeite om zichzelf te zijn. "Ik ben altijd gewend om enthousiast te zijn, als supporters me iets komen vragen bijvoorbeeld. Om op deze zaak nu een reactie te geven, is heel erg lastig. Ik wil niet triest overkomen", vertelt hij aan de NOS. "Ik wil gewoon vrolijk zijn, maar dat is op het ogenblik niet gemakkelijk."

Bij zijn valpartij tijdens het fietsen zijn zenuwen geraakt en daardoor functioneert een groot deel van zijn lichaam niet naar behoren. "De zenuwen in mijn schouder zijn beschadigd en dat werkt helemaal door naar mijn handen. Ik kan er nog weinig mee doen. Ik kan bijvoorbeeld geen balpen vasthouden."

Toch hebben de medici nog goede moed. "De specialisten hebben me gezegd dat ik wel weer wat zal kunnen doen met mijn armen. De spieren en zenuwen zijn nog aanwezig en intact, maar hoe lang het herstel duurt, weten ze niet. Dus moet ik geduld hebben. Maar het gaat goedkomen", geeft Zoetemelk zichzelf een peptalk.