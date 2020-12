Leuke kans: niet enkel Mathieu van der Poel, maar ook deze Belgische veldrijder maakt in 2021 debuut in grote ronde

In 2021 gaan we opnieuw een leuk wielerjaar tegemoet. De crossers zullen daarbij ook in het wegwielrennen hun strepen proberen verdienen.

Wout Van Aert en Mathieu van der Poel zijn natuurlijk ondertussen bekend genoeg geworden, zowel in de cross als op de weg. Hermans Maar ook diverse andere veldrijders waagden de voorbije jaren hun kans in het wegwielrennen ten volle en in diverse koersen. Nu Wanty volgend jaar in de World Tour zit, opent dat perspectieven. Zo zal Quinten Hermans volgens Het Nieuwsblad naar alle waarschijnlijkheid zijn debuut maken in een grote ronde met de Giro 2021.