Jakobsen laat zich uit over Groenewegen: "Daar ben ik nog niet aan toe" en "Hij krijgt hoop stront over zich heen - belachelijk"

Zijn valpartij in de Ronde van Polen was misschien wel het meest schrikbarende moment van 2020, maar Fabio Jakobsen kan het wel degelijk allemaal nog verder vertellen. Of hij ondertussen al contact heeft gehad met 'dader' Dylan Groenewegen?

Fabio Jakobsen heeft moeilijke maanden achter de rug, maar revalideert rustig verder en zat ondertussen zelfs al opnieuw op de fiets. En dat is toch een knappe overwinning na de vreselijke val in Polen.

Hij werd toen de nadars ingeduwd door Dylan Groenewegen, bij een snelheid van meer dan 80 kilometer per uur. "Hij had moeten nadenken over de gevolgen", aldus Jakobsen nu in Algemeen Dagblad daarover.

Nog niet aan toe

"Hij had me een bericht gestuurd hoe het met me ging en daar heb ik op gereageerd. Hij wilde later ook eens afspreken."

"Ik snap dat het ook op zijn ziel drukt, maar daar ben ik nog niet aan toe. Ik wil eerst weten hoe ik eraan toe ben qua herstelproces. Hoe beter het met mij gaat, hoe beter ook voor hem. Dylan wilde dit ook niet. En hij krijgt een hoop stront over zich heen van anonieme mensen achter hun toetsenbordje – dat is belachelijk."