'PalmaRemco': Remco Evenepoel heeft op zijn twintigste al een eigen monument

In zijn eerste twee jaar als prof heeft Remco Evenepoel al een grootse indruk gemaakt. Zeker in en rond zijn woonplaats is hij nu al een grote held. Aan een supporterscafé van hem in Schepdaal staat zelfs al een monument ter ere van hem.

Het is niet ongebruikelijk dat monumenten of standbeelden gebouwd worden ter ere van grote sporthelden. Weinigen kunnen zeggen dat ze er op hun twintigste al één hebben. Remco Evenepoel kan dat wel. Zijn monument staat op de parking van café 'In De Rustberg' in Schepdaal. Het heeft als naam 'PalmaRemco' meegekregen. Het zal Evenepoel zeker motiveren om nog een uitgebreid palmares uit te bouwen. Ook is er een melding op het monument van R.EV 1703. Dat is de naam van de fanclub en van de klediinglijn van Remco Evenepoel.