Remco Evenepoel gelooft in Fabio Jakobsen: "Geen twijfel dat hij opnieuw de beste sprinter ter wereld wordt"

Remco Evenepoel heeft op de stage met Deceuninck-Quick.Step Fabio Jakobsen teruggezien. Onze landgenoot was blij om de Nederlander te zien en gelooft dat hij opnieuw de oude zal worden.

In een interview bij Het Laatste Nieuws had Remco Evenepoel het onder meer over Fabio Jakobsen. De Nederlandse sprinter kwam enkele maanden geleden zwaar ten val in de Ronde van Polen en werkt aan de weg terug. Zo was hij aanwezig op de stage van Deceuninck-Quick-Step, waar ook Remco Evenepoel was.

"Het was fijn om hem terug te zien. Hij fietste al goed mee en volgt zijn eigen schema. Hij weet perfect wat hij doet en ik vind het heel leuk om te zien hoe serieus hij al opnieuw bezig is. ik heb geen twijfel over het feit dat hij opnieuw de beste sprinter ter wereld gaat worden", aldus Evenepoel.