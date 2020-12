Officieel: Intermarché-Wanty Gobert haalt Nederlander binnen voor volgend seizoen

De 27-jarige Taco Van der Hoorn heeft een nieuwe WorldTour-ploeg gevonden voor volgend seizoen. De Nederlander heeft voor één seizoen getekend bij Intermarché-Wanty Gobert. De wielerformatie heeft het nieuws zelf bekendgemaakt.

De voorbije twee seizoenen was Van der Hoorn bij Jumbo-Visma actief. Normaal ging hij komend seizoen bij BEAT Cycling aan de slag, maar met Intermarché-Wanty Gobert blijft hij dus in de WorldTour.

Nice Christmas 🎄present 🎀 for Taco Van der Hoorn 🇳🇱



Welcome to our 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ squad‼️



Reactions ⬇

📄 https://t.co/YYaCJccC2L #IWG pic.twitter.com/2vn6uKIHu3