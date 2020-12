Spanjaard is één van de revelaties in het veldrijden: "Eerst proberen om dichter en dichter te komen bij Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Toon Aerts"

De 25-jarige Felipe Orts is een renner om in de gaten te houden. De Spanjaard doet het de laatste weken niet slecht met enkele plaatsen in de Top 10. Zo werd hij onder meer al zesde in Essen, zevende op het EK en zevende in Ruddervoorde. Zijn doel is om dichter en dichter bij de subtop te komen.

Felipe Orts gaf een interview bij Sporza. Daarin vertelde hij onder meer dat hij eerst het niveau van de subtop wil bereiken voor hij aan de sterren zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel denkt. "Vorig jaar eindigde ik op een goede dag in de top 10, maar nu haal ik al vaker de top 7. Ik wil stap voor stap groeien en eerst proberen om dichter en dichter te komen bij Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Toon Aerts", vertelde Orts. Volgens Orts is de populariteit van het veldrijden aan het toenemen in Spanje. "De voorbije vijf jaar is de populariteit aan het stijgen. Spanjaarden hadden niet echt iets met de cross, maar door van der Poel en van Aert is het aan het veranderen."