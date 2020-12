Wereldklasse: Wout Van Aert zet Van der Poel &co op meer dan 2,5(!) minuten in legendarische cross

De cross in Dendermonde heeft ook bij de mannen zeker zijn heroïek gegeven en allerminst teleurgesteld. De verschillen waren dan ook groot na de cross.

Erg spannend was de race al bij al niet. In de tweede van zeven ronden liepen Van Aert en van der Poel letterlijk weg van de tegenstand.

Wat later vertrok Van Aert bovendien alleen. Hij bouwde snel een halve minuut voorsprong op, daarna was de veer gebroken bij de Nederlandse achtervolger.

Meer dan twee minuten verschil

En zo kregen we in de modder van Dendermonde een waanzinnige solo van Wout Van Aert, die zo ook de puntjes op de i zette in de Wereldbeker.

Van Der Poel werd uiteindelijk tweede op meer dan twee minuten, Aerts vervolledigde het podium na een heroïsche cross.

De waanzinnige verschillen:

1. Van Aert

2. Van der Poel +2'49"

3. Toon Aerts +3'06"

4. Vanthourenhout +3'42"

5. Sweeck +3'58"

6. Van Kessel +4'14"

7. Hermans +4'22"

8. Ronhaar +4'29"

9. Thijs Aerts +4'49"

10. Vermeersch +5'04"