Slimme marketingtruc: Jumbo-Visma probeert zijn voordeel te doen met storm Bella

Omdat storm Bella over Vlaanderen raasde, kon de organisatie zondag pas rond de middag beslissen dat de cross effectief kon doorgaan; Een dag later maken ze er bij Jumbo-Visma handig gebruik van om enkele items in de verf te zetten.

"Ben je weggeblazen door storm Bella? Bereid je met onze windvest voor op de volgende storm. Deze en nog andere items zijn te koop op onze site", klinkt het in een tweet van de Nederlanse wielerploeg. Met uiiteraard een link naar de webshop.

Blown away by storm Bella?🌬 Prepare yourself with our wind vest for the next storm😏



This and more sale items on our website!⤵️