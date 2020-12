Colombiaanse knecht van Nairo Quintana bij Arkéa-Samsic valt zwaar op training: esthetische ingreep aan buitenkant van oog nodig

Winner Anacona, de Colombiaanse knecht van Nairo Quintana bij Arkéa-Samsic, is zwaar gevallen bij een training met zijn mountainbike in zijn thuisland. Zo was er zelfs een esthetische ingreep aan de buitenkant van zijn oog nodig.

Pech voor Winner Anacona. De Colombiaan van Arkéa-Samsic is volgens het Franse L’Equipe op training gevallen met zijn mountainbike. Daarbij zou zijn gezicht geraakt zijn, maar hij liep ook blessures op aan de knie en de ribben. Anacona moest zo een esthetische ingreep aan de buitenkant van zijn oog laten uitvoeren. De klimmer was in 2019 onder meer de eindwinnaar van de Ronde van San Juan. Dit seizoen was hij onder meer een knecht van zijn landgenoot Nairo Quintana in de Tour de France.