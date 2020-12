"Was goede les voor hem: bepaalde wielerwetten gelden ook als je Mathieu van der Poel heet"

Mathieu van der Poel is ondertussen alweer helemaal aan de oppervlakte gekomen in de cross. Erg snel, misschien sneller dan sommigen hadden verwacht. Op de weg was het deze zomer even minder, vooral in de Strade Bianche schoot hij te kort.

“Ik had hem gewaarschuwd dat hij te veel trainde. Het is een goede les geweest voor Mathieu: bepaalde wielerwetten gelden ook als je Mathieu van der Poel heet. Hij moet ook de trainingsregels volgen om tot succes te komen”, aldus Adrie van der Poel in Het Nieuwsblad. Stel je voor ... “Stel je voor dat hij meteen de Strade Bianche had gewonnen. Dan had hij misschien gedacht dat het niet uitmaakt wat hij doet, dat hij het zelf ook kan. Nu weet hij dat het niet werkt om alles te doen op gevoel en te zien waar het schip strandt.” “In de koers mag hij op gevoel koersen. Dan kan dat ook. Wat hij in de BinckBank Tour deed, doen weinig profs hem na. Maar in de voorbereiding op het seizoen moet je ook de planning volgen die de ploeg voor je opmaakt.”