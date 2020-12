🎥 De 'Wijze Mannen' van de Wolfpack: Alaphilippe, Almeida en Bennett blikken terug op 2020

Julian Alaphilippe, Sam Bennett, João Almeida: ze vormden in de grote ronden zowat het gouden trio van Deceuninck-Quick.Step. Elk op hun eigen wijze stonden ze garant voor succes. Met veel plezier blikken ze dan ook nog eens terug in 2020.

Ondanks de valpartij van Remco Evenepoel in Lombardije kon de Wolfpack in de grote ronden nog wel tal van straffe coureurs naar voren schuiven. In de Tour won Alaphilippe de rit waar iedereen hem verwachtte en droeg hij ook even de gele trui. Sam Bennett veroverde dan weer het groen en behield deze trui tot in Parijs.

Beide renners stelden zich hiermee niet eens tevreden. Alaphilippe zou zijn grote droom waarmaken op het WK in Imola en wereldkampioen worden, Bennett zou ook nog de Vuelta betwisten. In de Giro kwam Joäo Almeida dan weer in actie: hij droeg liefst twee weken de roze leiderstrui.

Kortom: meer dan genoeg stof om over na te kaarten. Dat deden de drie renners dan ook bij een kop koffie. Deceuninck-Quick.Step legde het vast in een filmpje dat de titel 'De Drie Wijze Mannen' heeft meegekregen.