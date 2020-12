Geen kans voor Merlier om overwinning uit 2020 te herhalen: rittenkoers gaat volgend jaar niet door

Het aantal wedstrijden dat niet doorgaat in 2021 begint aan te dikken. Opnieuw is over een rittenkoers het doek gevallen, alleszins wat het volgende wielerjaar betreft. Er zal het komende seizoen geen Ronde van Antalya plaatsvinden.

De Ronde van Antalya stond op het programma van 11 tot en met 14 februari. Na overleg met het Ministerie van Sport heeft de Turkse wielerfederatie beslist om de wedstrijd af te gelasten. Dat heeft een woordvoerder van de organisatie bevestigd aan WielerFlits.

DECEUNINCK-QUICK.STEP GING STARTEN

Uiteraard komt deze beslissing er vanwege de strijd tegen het coronavirus die nog steeds woedt, ondanks dat men in verschillende landen begonnen is met vaccineren. Hoewel dit geen wedstrijd op WorldTour-niveau is, zouden er wel zes WorldTour-ploegen in Turkije van start gaan. Onder meer Deceuninck-Quick.Step was daarbij.

Ook Tim Merlier van Alpecin-Fenix had er mogelijk graag nog eens voor een overwinning gekoerst. In 2020 won Merlier een rit in de Ronde van Antalya op de slotdag.