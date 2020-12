Verlichte fietsen all around: lichtgevend eerbetoon aan Tadej Pogačar en Primož Roglič

De eindejaarsperiode is ook de periode van de lichtjes. Ook in 2020, dat het jaar van Tadej Pogačar en Primož Roglič was op wielervlak. De ene won de Ronde van Frankrijk, de andere Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta. In Slovenië zijn ze dan ook populairder dan ooit.

In Slovenië hangen er niet alleen kerstlichtjes in de bomen. Een opvallend zicht is dat er langs de kant van de weg of in etalages ook verlichte fietsen staan. Die fleuren de boel wat op, zeker wanneer het 's avonds donker wordt. Al is het vele meer dan enkel decoratie. De verlichte fietsen zijn een manier om hulde te brengen aan de twee wielerhelden uit het land, Tadej Pogačar en Primož Roglič. Laten zowel de prestaties van deze twee straffe renners en de verlichte fietsen wat licht brengen in het leven van de Slovenen, in afwachting van het einde van de coronacrisis.