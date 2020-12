Wat als Tour en Tokio niet samen kunnen? Mathieu van der Poel is kristalhelder: "Als de keuze aan mij ligt, 100% zeker ..."

Mathieu van der Poel stond ook in Bredene gewoon aan de start in de cross, als topfavoriet. Het ging natuurlijk ook over iets helemaal anders ...

Zo is er mogelijk een probleem met de zomer van 2021, want Japan wil dat de Olympische atleten voor ze competitief zijn twee weken in quarantaine zitten in Tokio. En dus wordt ook voor Mathieu van der Poel de combinatie tussen de Olympische Spelen en de Tour een mogelijk probleem. Spelen > Tour "Het kan achteraf nog goed uitdraaien misschien", aldus de Nederlander tegen VTM. "Ik snap de maatregelen wel, we gaan het moeten bekijken." Maar als er moet gekozen worden tussen de Spelen en de Tour de France? Dan bestaat er geen twijfel over: "Als ik moet kiezen en de keuze bij mij ligt, dan kies ik voor de Olympische Spelen, dat is duidelijk. 100%."