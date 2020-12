Opvallend: Nederlander van Lotto Soudal houdt het op 29-jarige leeftijd voor bekeken

Opvallend nieuws uit de wielerwereld. Brian Van Goethem, de voorbije twee seizoenen actief voor Lotto Soudal, stopt met wielrennen. Hij kreeg geen nieuw contract bij de Belgische ploeg en prof blijven zat er niet meer in.

In een interview bij Omroep Zeeland vertelde hij dat het niet meer mogelijk was om prof te blijven. Grote overwinningen behaalde hij niet in zijn carrière, maar de Nederlander won in 2013 wel de Zuid Oost Drenthe Classic II en in 2018 werd hij derde in een etappe van de Baloise Belgium Tour.