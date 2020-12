Seizoen van Jumbo-Visma was als een encyclopedie: "Een achtbaan van jewelste, twee zwarte bladzijden"

Het wielerseizoen 2020 was bij Jumbo-Visma een rollercoaster van emoties. Met heel wat mooie dingen, velen waren te danken aan de glansprestaties van Wout van Aert. Daar tegenover staat dat er ook enkele donkere momenten waren.

Dat vertelt Richard Plugge, manager van Jumbo-Visma, aan de NOS. "We hebben het afgelopen jaar een encyclopedie geschreven. Een verhaal van zoveel delen dat maar door blijft gaan. Het ene hoofdstuk is nog spannender dan het andere. Het ene lijkt nog slechter af te lopen dan het vorige en het andere nog beter dan het volgende. Het is met geen pen te beschrijven wat we allemaal meemaakten."

Vooral in het eerste deel van augustus was het heftig. Er was de betreurde al in de massasprint in de Ronde van Polen, waarna Primož Roglič in de Tour de l'Ain zijn topvorm demonstreerde en Wout van Aert Milaan-Sanremo won. "We hebben het over acht dagen, het was een achtbaan van jewelste. Het ging maar door, het team moest ook door. Er was heel veel te doen en te regelen."

BESMET MET CORONAVIRUS

Plugge is zelf ook besmet geraakt met het coronavirus. Uiteraard hoort dat bij de negatieve dingen die hem zullen bijblijven van 2020. "De crash van Dylan Groenewegen en mijn ziekte, dat zijn twee zwarte bladzijden in dit jaar."